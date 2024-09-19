ティファニー(Tiffany & Co.)のジュエリー「ボーン カフ」を紹介。アシンメトリーなラインを描く官能的フォルム「ボーン カフ」1974年にティファニーのジュエリーデザイナーに就任したエルサ・ペレッティ。有機的なフォルムが特徴の「ダイヤモンド バイ ザ ヤード」「オープン ハート」「ビーン デザイン」といった数々のジュエリーを生み出してきた。そんなエルサの代表作の1つ、1970年代にデザインされた「ボーン カフ」は、