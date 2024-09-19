19日に行われたACL2のグループステージ初戦で、サンフレッチェ広島がカヤFC・イロイロに3-0で勝利した。ACL2は、アジアサッカー連盟（AFC）が主催する大陸選手権大会の1つ。AFCは今季から従来のアジアチャンピオンズリーグ（ACL）とAFCカップを再編し、最上位の大会をACLE（エリート）、その次に位置する大会をACL2とした。カヤFC・イロイロはイロイロ州イロイロを本拠地とするフィリピンのクラブで、指揮官は日本人の星出悠監督。