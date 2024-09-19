◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―０ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに快勝してリーグ優勝へのマジックを１つ減らし「８」とした。１回に足を生かした攻撃と吉川尚輝内野手の適時二塁打などで３点を先制し、５回には岡本和真内野手の２５号２ランで追加点。投げては先発の戸郷翔征投手が８回まで投げ４安打無失点で自己最多タイの１２勝目を挙げた。試合のなかった２位・阪神とのゲーム差は「２」となった。【巨人