【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・サイスニード―中日・小笠原慎之介（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・森唯斗―阪神・西勇輝（１８時・横浜）◆広島・大瀬良大地―巨人・井上温大（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・バーヘイゲン―楽天・早川隆久（１８時・エスコンフィールド）◆ソフトバンク・有原航平―オリックス・田嶋大樹（１８時・みずほペイペイドーム福岡）