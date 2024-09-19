パナソニックのロゴマークパナソニックホールディングスは19日、中国広東省深センで日本人学校に通う男児が刺殺された事件を受け、中国に家族帯同で駐在している従業員に対し、会社負担で一時帰国を認める方針を明らかにした。東芝は中国への出張者や駐在員に安全に注意するよう喚起する通知を出した。日本自動車工業会（自工会）の片山正則会長（いすゞ自動車会長）は19日の記者会見で「政府には在留邦人の安全確保について、