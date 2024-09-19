9月25日（水）に行われる日本テレビ盃（Jpn2）の選定馬について、下記のとおり発表された。●第71回日本テレビ盃（Jpn2）施行日：9月25日（水）施行場：船橋競馬場距離：1800m出走資格：サラブレット系 3歳以上オープン1着賞金：4000万円【ドバイワールドカップ】音無師「ゲートで後手を踏んだ時点で…」デルマソトガケは6着敗退ダートの強豪集結●JRAウィリアムバローズ（牡6・栗東・上村洋行）坂井瑠星ウシュバテソーロ（牡7・