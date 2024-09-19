立憲民主党の代表選をめぐり、候補者たちは19日、TBSラジオの番組に出演して論戦を交わしました。TBSラジオの番組「荻上チキ・Session」のなかで候補者たちは、「なぜ自分が立憲民主党の代表でなければならないのか」力説しました。野田佳彦 元総理「やっぱり政権交代が必要だと思います。政権を取った時には内閣総理大臣になるんですね。それは一定の経験値で一日の長があるという意味で私が立候補させていただいているとい