この漫画はさき(@sa.ki.ro.ku)さんが小学生の時に経験した、忘れることのできない「初恋」のお話です。自作の漫画を通し、両思いとなったサクちゃんと前橋君。気持ちの通じ合ったことを「交換ノート」を通してかみしめていました。今最も楽しみなのは、2人っきりで、公園でアイスを食べるという「デート」の約束。しかし、ある日の放課後、バスケをしていたサクちゃんのもとに、前橋君とお母さんが現れます。そして前