１９日午後４時半ごろ、相模原市中央区の工事現場で「下水道管に作業員２人が流された」と１１９番があった。同市消防局によると、３０代と４０代の男性作業員２人が行方不明となっており、捜索しているという。市消防局などによると、下水道管は直径３メートルで、地下約１０メートルの位置にある。当時、現場では耐震化工事のため７人が作業をしていたが、急な降雨により管内の水位が上昇。２人が逃げ遅れて流された。