趙楽際全人代委員長、韓中議員連盟代表団と会見19日、金太年会長と握手を交わす趙楽際・全人代常務委員長（右）。（北京＝新華社記者/劉衛兵）【新華社北京9月19日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員長は19日、韓国の国会議員でつくる韓中議員連盟の金太年（キム・テニョン）会長一行と北京で会見した。趙楽際全人代委員長、韓中議員連盟代表団と会見19日、金太年会長と会見する趙楽際・全人