俳優の満島ひかりさん、岡田将生さん、脚本家の野木亜紀子さんが、映画「ラストマイル」（配給：東宝）の大ヒット御礼舞台挨拶に登場しました。【写真を見る】【満島ひかり＆岡田将生】"会いたいのは伊吹と志摩"「一緒に走りたい」脚本・野木亜紀子も妄想映画「ラストマイル」（配給：東宝）本作は、人気ドラマ『アンナチュラル』（2018）『MIU404』（2020）と同じ世界線で物語が展開する【シェアード・ユニバース】のノンストッ