KinKi Kidsの堂本剛さん（45）が18日、映画『まる』（10月18日公開）の完成報告イベントに登場。俳優の小林聡美さん（59）との共演を振り返りました。映画は、堂本さんが27年ぶりに単独主演をつとめる作品で、堂本さん演じる現代美術家のアシスタントをする男・沢田の日常が、◯（まる）によって侵食されていく物語。小林さんは野心的なギャラリーオーナー・若草萌子を演じています。小林さんは、堂本さんとの共演について「私の役