モデルでインフルエンサーの阿部なつきさんは9月18日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つ最新ショットを公開し、「めちゃくちゃ素敵」などと絶賛の声が寄せられています。【実際の投稿：阿部なつき、圧巻スタイル際立つ最新ショット】「月も綺麗だったけどなつきさんの方が綺麗」阿部さんは「中秋節でしたね、お月様は見れましたか？月が綺麗な日に生まれたからなつきらしいです」とつづり、6枚の写真を投稿。