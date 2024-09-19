PayPayにお金をチャージして使う際、気になるのが手数料。実は、チャージの方法によっては手数料がかかってしまうのをご存じでしょうか。著書に『できるfit 節約の達人 川崎さちえの ポイ活＋クーポン＋メルカリ スマホでおトク術』（インプレス）がある、All Aboutガイドの川崎さちえが解説していきます。 （今回の質問）PayPayにお金をチャージするのに、手数料はかかりますか？（回答）ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払