パワハラやタカリ、公金不正支出にこれらを告発した幹部職員に不当な人事報復を加えた疑いもある兵庫県の斎藤元彦知事。知事に対する不信任決議案が9月19日、県議会で全会一致で可決された。就任から３年、選挙で推した維新や自民党の一部議員も含む86人の県議全員からの辞職要求だ。10日以内の県議会解散か失職の選択を迫られる斎藤知事は弱気な言葉も漏らし始めたが、議会解散に打って出るとの見方が消えたわけではない。問題は