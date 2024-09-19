来月に迫る秋の大祭「長崎くんち」。 祭り本番に向けた準備が進められる中、様々な展示も始まっています。 一枚一枚丁寧に、色を重ねていきます。 （田中製作所 田中 洋さん） 「あと3日4日ぐらいかかるかな。それから白（龍）と入れ替えて修理する」 今年の長崎くんちの踊町の一つ五嶋町では、本番用の「龍」のメンテナンスが18日から始まりました。 2000年に奉納踊を「本踊」から「龍踊」へと変えた五