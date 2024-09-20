サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）は１９日、各地で１次リーグが行われ、Ｅ組の広島はホームでカヤＦＣ（フィリピン）との初戦に３―０で快勝した。ＡＣＬは今季から再編され、ＡＣＬ２はＡＣＬエリートの下位大会。３２チームが８組に分かれて１次リーグを戦い、各組上位２チームが決勝トーナメントに進む。