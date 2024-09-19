俳優の高橋克典（59）が自身のブログを更新。ドラマで自身の若い時を演じる俳優の綱啓人（25）との2ショットを披露した。高橋はNHKの夜ドラ「未来の私にブッかまされる!?」に出演。綱が演じる主演の五十嵐頼人の“未来からやってきた頼人”と主張するオジサンを演じている。高橋は「主演の頼人役・綱啓人くんとオジサン頼人役・高橋克典さん役名・オジサン」とつづり2ショット写真を投稿。さらに「なんとなく似てる。確