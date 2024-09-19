プロ野球のファームは19日、イースタン・リーグの1試合が行われた。ロッテは楽天戦（ロッテ浦和）に7―0で完封勝利。先発の育成選手・吉川が4回2安打6奪三振無失点で、2番手・二木が1回1安打1奪三振無失点で4勝目（2敗）を挙げた。井上が7回の4号3ランなど3安打、育成選手の松石が2安打3打点。楽天先発・辛島は5回5安打3失点で6敗目（3勝）。黒川が2安打をマークも、打線は4安打に終わった。