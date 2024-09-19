巨人６−０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１９日）――巨人が３連勝。一回に吉川の適時二塁打などで３点を挙げ、その後も岡本和の２ランなどで加点した。優勝マジックを８とした。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。◇ヤクルト５−１広島（セ・リーグ＝１９日）――ヤクルトが逆転勝ち。二回に山田のソロで追いつき、四回に山田の犠飛で勝ち越した。五回にサンタナの３ランで加点した。吉村は自身３連勝。広島は３連敗。