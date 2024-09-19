「陸上・日本学生対抗選手権」（１９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）女子１万メートル決勝が行われ、２年ぶり優勝を目指した不破聖衣来（２１）＝拓大＝は３３分１２秒７９７位だった。ショートカットにイメチェンした姿で競技場に登場。序盤から先頭でけん引し、積極的なレースを展開した。８０００メートル過ぎで先頭を譲ったが、先頭集団で奮闘。最後は７位でゴールした。この種目で３０分４５秒２１の学生記録（