◇トレーニングマッチＵ―１９日本代表７―２流通経大サッカーのＵ―１９日本代表が１９日、２５年Ｕ―２０アジア杯中国大会の予選（キルギス）に向け、千葉市内で流通経大とトレーニングマッチを行い、７―２（前半５―０、後半２―２）で勝利した。２８年ロサンゼルス五輪を見据える世代で、この試合ではＤＦ市原吏音（大宮）がキャプテンマークを巻いて試合に臨んだが、試合後に船越優蔵監督は、市原を主将に任命したこと