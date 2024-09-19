日本通信SIMの合理的シンプル290プランに「5分かけ放題オプション」が追加！日本通信は18日、NTTドコモの回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「日本通信SIM」（ https://www.nihontsushin.com ）において料金プラン「合理的みんなのプラン」および「合理的30GBプラン」について月額基本料（金額はすべて税込）はそのままで月間高速データ通信容量を2024年9月30日（月）より増量すると