しかも密室で2人きりで…「俺も可愛がられたい！」圧強めな後輩教師に詰められるほむら先生／先生日誌2 ほむら先生はたぶんモテない（1）ジャージにマスク、ダサいTシャツ。いつもダルそう。でもなんだか憎めない生物教師のほむら先生。そんな「たぶんモテない」雰囲気が全面に出ているほむら先生に恋をした、マイペースな変わり者の女子高生・蓮見さん。慕い続けたほむら先生への想いは当時叶うことはなく、卒業を迎えました。し