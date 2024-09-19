お笑いコンビ・オダウエダの植田紫帆（33歳）が、9月18日に放送されたトーク番組「これ余談なんですけど…」（朝日放送）に出演。体重が「もうジェロム・レ・バンナと一緒ですよ」とぼやいた。番組は今回、お笑いカルテット・ぼる塾と、「THE W」女王のオダウエダがゲスト出演。その冒頭、植田は「体重も120kg超えて、もうジェロム・レ・バンナと一緒ですよ」と明かす。これには番組MCのかまいたちもビックリ。山内健司は「すっご