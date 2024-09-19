日本時間２１時３０分に米経常収支（2024年 第2四半期）、フィラデルフィア連銀景況指数（9月）、新規失業保険申請件数（09/08 - 09/14）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 経常収支（2024年 第2四半期）21:30 予想-2610.0億ドル前回-2376.0億ドル（経常収支) フィラデルフィア連銀景況指数（9月）21:30 予想3.0前回-7.0（フィラデルフィア連銀景況指数) 新規失業保険申請件数（09/08 - 09/1