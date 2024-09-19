ドル円１４２．８０近辺、ユーロドル１．１１５５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤、ドル円は142.80近辺、ユーロドルは1.1155近辺での推移。米１０年債利回りは３．７１５％付近に再び上昇。米株先物・時間外取引でダウ先物は５００ドル超高となっている。 USD/JPY142.76EUR/USD1.1155EUR/JPY159.24