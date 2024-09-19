新規失業保険申請件数（09/08 - 09/14）21:30 結果21.9万件 予想22.9万件前回23.1万件（23.0万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（09/01 - 09/07） 結果182.9万件 予想185.2万件前回184.3万件（185.0万件から修正）（継続受給者数)