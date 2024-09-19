去年11月にデビュー45周年を迎えたシンガー・ソングライターの竹内まりやさん（69）が、11年ぶりに全国アリーナツアーを開催することが19日、発表されました。前回、竹内さんがツアーを行ったのは2014年。デビュー35周年を記念して行われた全国ツアー以来、11年ぶりのツアー開催となります。竹内さんは、2021年4月から全国アリーナツアーを実施する予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全公演が中止となってい