初めて勝負審判を務めた音羽山親方＝両国国技館大相撲の音羽山親方（元横綱鶴竜）が秋場所12日目の19日、初めて勝負審判を務めた。11日目から休場した枝川親方（元幕内蒼樹山）の代役。幕内後半など紋付きはかま姿で土俵下へ座り「こんなに間近で見るのは不思議な感じ」と話した。大の里の全勝が止まった一番には「若隆景がいい相撲を取った。やっぱり土俵下で見ると力が入る」と実感を込めた。残り3日間へ「新たな挑戦と捉え