蛙亭・イワクラと吉住が、現代社会の“心が疲れきった大人たち”にそっと寄り添うトークバラエティ『イワクラと吉住の番組』。9月17日（火）に放送された最終回では、ウエストランド・井口浩之、お見送り芸人しんいち、マユリカ・阪本、令和ロマン・郄比良くるま、永野、さや香・新山、パンサー・向井慧をゲストに迎え、恒例企画「クイズ・ふまんだらけ!!」を開催した。【映像】令和ロマン・くるま、因縁の先輩芸人を痛烈批