男性依存症になる恐怖「要領悪いね」絶対的な存在の母親から言われる言葉に自分をあてはめて／家族、辞めてもいいですか？（1）男性依存症の実母からのネグレクト、義父からのわいせつ行為。そんな辛く苦しい幼少期を過ごしたヤマダカナンさんが結婚後にぶつかった新たな問題。それは、「子どもほしくない？」という夫の何気ない言葉から始まりました。「実母のような母親になってしまうかもしれない…」「母になるのがおそろしい