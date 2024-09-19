【ひらめき頭脳ハンデマッチ メンサ会員VSダメンサ軍団】凡人スリー×ハンデマッチ企画第2弾！岡村率いるダメンサ軍団はメンサ会員よりも回答時間が10分長い！IQが凡人でも、ひらめく時間のハンデを活かせば高IQ集団“メンサ会員”に頭脳バトルで勝てるのか！？【アバター大喜利】大人気企画・アバター大喜利！世代も知名度もバラバラの芸能人がアバターで大喜利に答える！素顔を隠し笑いの実力のみで対決！今回アバター大喜利に登