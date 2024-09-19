次週9月26日の放送はよる7時54分から（関東ほか）、そのほか地域はよる8時から放送です！ゲストは元ゴチメンバー・田中圭さん！秋恒例の“私服ゴチ”で秋のデートコーデ対決！増田のギラギラコーデや小芝＆やす子の本気デート服は必見！お見逃しなく！！