■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4528) 小野薬 東証プライム (4563) アンジェス 東証グロース (3997) Ｔワークス 東証スタンダード (1948) 弘電社 東証スタンダード (6645) オムロン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4369) トリケミカル 東証プライム (7707) ＰＳＳ 東