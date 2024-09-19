置いて行っちゃおうスマホの着信を伝えると夫の様子が変!? 平凡でも幸せな日々によぎった不安／チンカルボー（1）専業主婦の水澤まりは、夫の竜也、息子の海と3人暮らし。愛する家族と、平凡ながら幸せな毎日を送っていました。ところが夫の帰宅が遅い日が続いたある日、スマホの着信を知らせてあげると夫は大慌て。別の日には寝言で知らない女性の名前を呼ぶなど、小さな違和感が重なっていきます。浮気を疑ったまりは、意を決し