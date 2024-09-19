悪魔に魅入られたのです「まさにこの人は王子様」1人あぶれた私に声をかけたイケメン／旦那の浮気を仕掛けた黒幕は姑でした人生で一番の幸せだと思っていた出会いは、不幸の始まりでした…。3年前、友人の手伝いで訪れたお屋敷で王子様のようなイケメンと出会った大倉マミ。地元の名士で資産家の息子であった西園寺タカとドラマのような再会を果たし、とんとん拍子に結婚。ラブラブな結婚生活を夢見ていたはずが、義母の過干渉に、