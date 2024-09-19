１９日午前８時７分頃、盛岡・秋田発東京行き東北新幹線「はやぶさ・こまち６号」が、古川―仙台駅間を時速３００キロ超で走行中に、「はやぶさ」（１０両）と「こまち」（７両）の連結器が外れ、緊急停車した。この影響で、東京―新青森駅間の上下線は約５時間にわたって運転を見合わせた。走行中の新幹線車両の連結器が外れたのは初めてだといい、ＪＲ東日本は原因を調べている。ＪＲ東によると、はやぶさ・こまち６号は、盛