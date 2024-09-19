『夜行堂奇譚1』（立藤灯：漫画、嗣人：原作/KADOKAWA）第23回【全29回】オカルト嫌いな県庁職員・大野木龍臣が突然の辞令で異動した先は、怪異絡みのクレームを扱う「特別対策室」。異動後の初仕事として失踪した前任者の捜索を始めるが、手掛かりはゼロ。解決策を求めて訪れた奇妙な骨董店で出会ったのは、片腕のない青年・桜千早だった。市民の安全を守るため、真面目な公務員・大野木と怪異を視る力を授かった千早がタッグを組