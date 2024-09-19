女優の南野陽子（５７）が１９日放送のテレビ朝日系「あいつ今何してる？２時間ＳＰ」（午後７時）に出演した。南野が近況が知りたい相手として名前を挙げたのが、自身主演の映画「劇場版スケバン刑事」（１９８７年公開）のオーディションで約７万８０００人の中からグランプリを受賞。一番年下の「スケバン刑事」として共演した小林亜矢子さん。「事務所も入ってなかったと思う。この映画１本だけで、もうこのお仕事を