カメラに気付いてる！？ YouTubeチャンネル「Denver7」では、週間天気予報を伝える気象予報士の邪魔をするカラスの様子が配信され、動画のコメント欄には「気象予報士さんナイス対応！」「ユーモアがあふれてる」の声が続出しました。カラス「カメラここ？」注目を集めたのは「Bird Photobombs Meteorologist」という動画。気象予報士の女性が、週間天気予報を伝えるところから始まります。真面目な顔でお天気を伝えていたの