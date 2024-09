グローバルボーイズグループ、ZEROBASEONE初の海外ツアーの日本公演、「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR[TIMELESS WORLD] IN JAPAN」の詳細が決定した。 【写真】日本公演の詳細が決まったZEROBASEONE デビュー以来、初のアリーナ級海外ツアーとなる公演は、9月20日~22日・韓国のKSPO DOMEでの3公演を皮切りに、シンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカ