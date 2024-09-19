100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」SUNDREDのFISH FARM事業が支援する服部水産は、9月12日(木)より、人工孵化したハマチ稚魚を用いた人工種苗版「百年はまち」および「百年かんぱち」の出荷を開始した。極上の養殖魚「百年」シリーズ誕生の背景水産庁が令和元年度に発表した「水産白書」によると、海面漁業・養殖業の漁業経営体数は、2018年までの30年間で、約19万経営体から約7万9千経営体まで58％も減