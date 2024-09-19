マイボイスコムは、7回目となる「アンチエイジング」に関するインターネット調査を8月1日〜7日に実施した。加齢に対する考えやアンチエイジングの実施状況などについて聞いている（調査対象：MyVoiceのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査、調査時期：8月1日〜8月7日、回答者数：9195名）。年をとることに抵抗を感じる人は、「抵抗を感じる」「やや抵抗を感じる」を合わせて6割弱となった。女性の方が比率が高く、女