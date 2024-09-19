学業と部活を両立し、全力で学校生活を楽しんでいる生徒たち。岡山県の文武両道な公立進学校といえば、どこを思い浮かべますか？ All About ニュース編集部は4月8日〜8月5日の期間、全国10〜60代の男女98人を対象に「中国地方の公立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「文武両道だと思う岡山の公立進学校」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：倉敷青陵高等学校2位にラ