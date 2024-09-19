アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランド「VANS（ヴァンズ）」が、人気料理店の「台風飯店」、「大衆食堂スタンドそのだ」とコラボレーション。特別なシューズやTシャツが、VANS STORE各店、ABC-MART GRAND STAGE、ABC-MART オンラインストアなどで、9⽉20⽇（金）より販売スタートします。「VANS × 人気料理店」のユニークなコラボが実現このたび「VANS」がコラボしたのは、人気料理店の「台風飯店」と「