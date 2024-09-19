Q. 「梨は追熟しない」って本当ですか？ 果物は置いていたら甘くなりそうですが……Q. 「梨は追熟しない」と聞きましたが、本当でしょうか？ バナナやキウイなどは、買ってきてすぐ食べるとまだ固かったり、酸味が強かったりしますが、置いておけば熟して、柔らかく甘くなります。どの果物も、買ってきたらしばらく置いておいた方がいいと思っていたのですが、違うのでしょうか？」 A. 和梨は食べ頃で収穫するため、追熟しません。