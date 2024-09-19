日本維新の会で執行部の党運営に対する批判が強まっている。兵庫県議会で１９日に不信任決議が可決された斎藤元彦知事への対応が後手に回ったことに加え、党内で不祥事が相次いでいるためだ。維新の藤田幹事長は同日夜、国会内で記者会見し、決議が可決された斎藤氏について「（知事を）辞職してもらうことが適切だ」と強調した。維新は２０２１年の同県知事選で斎藤氏を推薦し、県政運営で後ろ盾となってきた経緯がある。斎