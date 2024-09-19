「ヤクルト５−１広島」（１９日、神宮球場）３位・広島の大失速に歯止めがかからない。５位・ヤクルトに白星を献上し、３連敗となった。これで２００７年以来のビジター８戦８敗での８連敗となった。築き上げてきた勝利へのパターンはもろとも崩れた。初回に先頭・秋山が右前打で出塁し、小園が先制の中前適時打。８月までの広島なら少ない先取点を堅い守備や投手陣で守って勝利に結びつけてきたが、今は通用しない。先発