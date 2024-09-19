19日（木）、東京ドームでの対DeNA22回戦。巨人の先発投手は戸郷翔征、対するDeNAの先発投手はケイ。巨人は1回裏、DeNAの先発・ケイを早々と攻略。丸佳浩の二塁打などで無死一・三塁とし、吉川尚輝の適時二塁打で先制。さらに岡本和真の敬遠で無死満塁とすると、大城卓三が犠牲フライを放ち1点を追加。続くモンテスの打席で悪送球により二塁ランナーが帰り、幸先よく3点をリードする。5回表、好投を続ける戸郷は森敬斗、ケイ